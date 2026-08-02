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02 августа 2026 в 09:48

Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть полное солнечное затмение

Астроном Алексеев: россияне смогут увидеть полное солнечное затмение 12 августа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В августе жители России смогут наблюдать полное солнечное затмение, которое начнется 12 августа около 20:00 на полуострове Таймыр, а затем лунная тень пройдет через Северный полюс, Гренландию, Исландию и Испанию, рассказал РИА Новости научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. В европейской части страны будет видно только частное затмение с максимальной фазой (свыше 80%) в Мурманске, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге.

12 августа ожидается полное солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Начнется полное затмение около 20.00 на полуострове Таймыр в крайне труднодоступных местах. Там Луна полностью закроет Солнце, — поделился астроном.

Алексеев также рассказал, что 28 августа состоится частное лунное затмение, наилучшим образом наблюдаемое в Америке и Антарктиде. В европейской части России можно будет увидеть лишь небольшие фазы полутеневого затмения около 5:00 при заходе Луны.

Ранее сообщалось, что в августе жителей России ждет несколько интересных астрономических событий. Среди них — метеорный поток Персеиды, который является одним из самых мощных в году.

Общество
солнечное затмение
Таймыр
астрономия
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