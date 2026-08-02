Полыхающий от лесных пожаров Спокан в Вашингтоне попал на видео Мощный лесной пожар перекинулся на город Спокан в штате Вашингтон

Мощный лесной пожар перекинулся на город Спокан в Вашингтоне, пишет NYT. Его назвали самым катастрофическим в истории. Отмечается, что огонь охватывает дома, а в городе стоит густой черный дым.

Власти объявили обязательную эвакуацию населения. Общая площадь, охваченная огнем в штате Вашингтон, составляет около 101 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось, что трое огнеборцев погибли и еще двое получили травмы при тушении масштабного лесного пожара на границе американских штатов Юта и Колорадо. В службе по борьбе с природными пожарами США отметили, что возгорание, охватило более 11 тыс. гектаров.

До этого стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Франции, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км. Тысячи жителей размещены во временных убежищах. В департаменте Жиронда огнем уничтожено более 32 тыс. гектаров земли и не менее 140 домов.