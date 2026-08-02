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02 августа 2026 в 10:57

Появились подробности о пожаре в Петербурге, унесшем жизнь двух детей

Женщина пострадала при унесшем жизнь двух детей пожаре в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница Санкт-Петербурга пострадала при пожаре в трехкомнатной квартире, где погибли двое детей, сообщило ГУ МЧС по городу. Возгорание произошло 2 августа в доме 101, корпус 1 на Будапештской улице.

В результате пожара погибли двое детей и пострадала женщина, [она] госпитализирована в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 15 специалистов на трех единицах техники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Информация о состоянии госпитализированной женщины уточняется.

Ранее сообщалось, что лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России. По данным федеральной Авиалесоохраны, общая площадь, пройденная огнем, составила 2 317 гектаров.

Также в пресс-службе петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской сообщили, что возгорание в здании на Итальянской улице привело к отмене вечернего показа «Месяца в деревне». Пожарные локализовали огонь на участке площадью 50 «квадратов».

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