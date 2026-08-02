Пожар в квартире унес жизни двоих детей В Санкт-Петербурге при пожаре в квартире погибли двое детей

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе при пожаре в трехкомнатной квартире погибли двое детей, сообщили в ГУ МЧС по городу на своей странице на платформе МАКС. Возгорание произошло 2 августа в 08:26 на улице Будапештской.

2 августа в 08:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Будапештская, дом 101, корпус 1. В результате пожара погибли двое детей и пострадала женщина, госпитализирована в медицинское учреждение, — следует из сообщения.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Для тушения пожара от МЧС были задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Самаре в квартире девятиэтажного дома произошел пожар. Огонь распространился с шестого на седьмой этаж. В результате погиб один человек — мужчина. В тушении пожара участвовали 52 человека и 17 единиц техники, включая 38 сотрудников МЧС России и 11 единиц техники ведомства.

До этого в России лесопожарные службы ликвидировали 39 лесных пожаров на общей площади 2317 гектаров. Очаги возгораний были потушены в девяти регионах страны.