Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 10:15

В нескольких регионах России потушили почти 40 лесных пожаров

Авиалесоохрана: в девяти регионах России потушили 39 лесных пожаров за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России, сообщила федеральная Авиалесоохрана. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2 317 гектаров.

За прошедшие сутки 01.08.2026 в России лесопожарными силами ликвидировано 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2 317 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в девяти регионах, — говорится в сообщении.

Пожары ликвидированы в Республике Карелия, Республике Коми, Красноярском крае, Ленинградской, Московской, Оренбургской и Томской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Дополнительная информация о текущей обстановке и причинах возгораний не приводится. В Авиалесоохране продолжают мониторинг пожароопасной ситуации в регионах.

Ранее сообщалось, что Авиалесоохрана Амурской области направила 50 авиапожарных в Томскую область, где из-за лесных возгораний в отдаленных районах введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в регионе действует 21 очаг возгорания, и помощь оказывают уже свыше 270 специалистов из восьми российских регионов.

Регионы
пожары
Карелия
Коми
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье девочки
Раскрыты последствия наводнения в Приморье
Звезда сериала «Золотое дно» скрывала рождение ребенка
Две крупнейшие экономики впервые за 15 лет вмешались в курс иены
Ветеран «Альфы» ответил, как СБУ могла узнать о мероприятии в центре Москвы
Сибирские специалисты выясняют причины массовой гибели пчел
Американская компания попыталась запретить «Ботокс» в России
В Подмосковье объявили желтый уровень опасности
Курникова и Иглесиас спустили полмиллиарда рублей на коммуналку в Майами
Экс-премьер Украины рассказал, как детей учат ненавидеть русских
Вин Дизель расплакался из-за сценария к фильму в культовой франшизе
«Звенья одной цепи»: ветеран «Альфы» о взрыве в ресторане в центре Москвы
«Замирают на месте»: боец «Севера» раскрыл секрет охоты на дроны ВСУ ночью
В России появится свой «Диснейленд»
Мужчина покорил 70-метровую мусорную гору
Украинок заставили извиниться за любовь к русским песням
«Распродать за бесценок»: Зеленского обвинили в уничтожении Украины
Появились подробности пропажи 17-летнего подростка в Бурятии
Стала известна судьба обвиняемой в похищении девочки с тойтерьером
Взрыв на Кудринской в Москве: кто был целью, след СБУ, новости 2 августа
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.