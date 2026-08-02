В нескольких регионах России потушили почти 40 лесных пожаров Авиалесоохрана: в девяти регионах России потушили 39 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за прошедшие сутки потушили 39 лесных пожаров в девяти регионах России, сообщила федеральная Авиалесоохрана. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2 317 гектаров.

За прошедшие сутки 01.08.2026 в России лесопожарными силами ликвидировано 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2 317 гектаров. Лесные пожары ликвидированы в девяти регионах, — говорится в сообщении.

Пожары ликвидированы в Республике Карелия, Республике Коми, Красноярском крае, Ленинградской, Московской, Оренбургской и Томской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Дополнительная информация о текущей обстановке и причинах возгораний не приводится. В Авиалесоохране продолжают мониторинг пожароопасной ситуации в регионах.

Ранее сообщалось, что Авиалесоохрана Амурской области направила 50 авиапожарных в Томскую область, где из-за лесных возгораний в отдаленных районах введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в регионе действует 21 очаг возгорания, и помощь оказывают уже свыше 270 специалистов из восьми российских регионов.