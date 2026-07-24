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24 июля 2026 в 17:12

Российский детсад проверят после побега детей

Двое детей сбежали из детсада в Карелии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В городе Олонце в Карелии двое детей самостоятельно покинули территорию детского сада, сообщила в МАКСе республиканская прокуратура. По предварительным данным, дошкольники 2020 года рождения ушли 22 июля, ведомство организовало проверку.

Согласно предварительным данным, 22 июля 2026 года двое детей 2020 г. р. самостоятельно покинули территорию дошкольного образовательного учреждения в городе Олонце, — говорится в сообщении.

Позже дети были найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе проверки предстоит оценить соблюдение законодательства об образовании и действия ответственных лиц, по итогам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту истязания ребенка в частном детсаду в Ингушетии. В Сети нашли видео, на котором воспитательница избивала восьмилетнего воспитанника в детсаду села Кантышево.

До этого стало известно,что двухлетний ребенок провел около двух часов с отеком Квинке в элитном детском саду Энгельса, поскольку воспитатель приняла опасный симптом за обычную аллергическую реакцию. Мать малыша пришла в ужас, когда забирала сына из группы: лицо ребенка сильно побагровело и отекло, а сам он с трудом передвигался.

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