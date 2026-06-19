Мать отдала ребенка в частный детсад и забрала его уже с отеком Квинке

Мать отдала ребенка в частный детсад и забрала его уже с отеком Квинке Ребенок попал в больницу из‑за отека Квинке после дня в частном детсаду Энгельса

Двухлетний ребенок провел около двух часов с отеком Квинке в элитном детском саду Энгельса, пока воспитатель принимала опасный симптом за обычную аллергическую реакцию и не предпринимала никаких мер, сообщает издание «ЭНГЕЛЬС 24». Мать малыша пришла в ужас, когда забирала сына из группы: лицо ребенка сильно побагровело и отекло, а сам он с трудом передвигался.

Женщина мгновенно распознала отек Квинке, взяла ребенка и срочно направилась в ближайшую клинику, откуда малыша незамедлительно перевели в детскую больницу. Там его состояние удалось стабилизировать с помощью гормональных препаратов. По заключению медиков, наиболее вероятной причиной тяжелой реакции стал укус комара.

После того как сын пошел на поправку, мать потребовала от руководства детского сада объяснений, каким образом персонал не заметил столь серьезного состояния ребенка, не вызвал скорую помощь и не уведомил мать. По словам женщины, директор поначалу признал, что воспитатель расценила отек как рядовую аллергию, однако впоследствии отказался от своих слов.

Особое возмущение матери вызвало то обстоятельство, что учреждение, позиционирующее себя как элитное и взимающее с родителей 26 тыс. рублей ежемесячно, оказалось неспособно обеспечить безопасность ребенка и хотя бы своевременно связаться с родителями в критической ситуации. Женщина обратилась в полицию, которая в настоящее время проводит проверку.

Ранее в Воронеже 23-летняя девушка едва не задохнулась из-за отека Квинке после употребления 30 граммов протеина. Спортивную добавку она приобрела за полтора месяца до инцидента и регулярно добавляла ее в кофе и десерты. Предположительно, аллергическая реакция возникла из-за накопительного эффекта протеина.