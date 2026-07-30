Глава МИД Латвии призвал сограждан отказаться от поездок в Белоруссию

Министр иностранных дел Латвии Янис Домбрава в социальных сетях обратился к согражданам с призывом воздержаться от посещения Белоруссии. Глава ведомства аргументировал это тем, что власти соседней страны якобы развернули миграционную гибридную войну.

Призываю жителей Латвии отказаться от планов отправиться в Белоруссию или, если вы уже там, вернуться обратно, — написал Домбрава.

Ранее сообщалось, что почти 28 тыс. граждан Латвии, Литвы и Эстонии въехали в Россию в период с января по март 2026 года. Так, за первый квартал текущего года прибыли 10 983 гражданина Эстонии, 10 137 граждан Латвии и 6826 граждан Литвы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что республика никогда не юлила и не будет юлить в своих отношениях с США. По его словам, он четко разъяснил позицию государства во время переговоров с представителями Штатов.

Также глава Белоруссии предложил объединить усилия с Россией в сфере биотехнологий и глубокой переработки зерна. Лукашенко подчеркнул необходимость выстраивания прямых связей между регионами двух стран.