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30 июля 2026 в 19:42

Политолог дал прогноз об участии Вэнса в президентских выборах

Политолог Дудаков: Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс может отказаться от участия в выборах главы государства 2028 года, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Это произойдет, если Вэнс поймет, что у него мало шансов на победу, считает эксперт.

Сейчас Вэнса воспринимают как очевидного преемника Дональда Трампа на выборах 2028 года. Но не исключено, что он откажется от участия в президентских выборах, если поймет, что победа маловероятна. Политика Трампа непопулярна, республиканцы, скорее всего, проиграют промежуточные выборы в конгресс, и президентская гонка — 2028 может стать для них крайне сложной, — отметил Дудаков.

При этом ждать ухода Вэнса из большой политики, по мнению американиста, не стоит. Он будет одним из тех, кто определит будущий курс республиканцев после ухода Трампа, полагает собеседник.

Если Джей Ди откажется участвовать в выборах, партия может выдвинуть, например, госсекретаря США Марко Рубио, а сам Вэнс сосредоточится на следующем электоральном цикле — 2032 года. Такое развитие событий тоже вполне возможно, — подчеркнул политолог.

Ранее Вэнс сообщил в соцсетях о рождении сына. Ребенок получил имя Алек Нил. Вместе с супругой Ушей вице-президент также воспитывает двух сыновей и дочь.

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