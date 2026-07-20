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20 июля 2026 в 07:16

У действующего вице-президента США впервые за 156 лет родился сын

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в соцсетях о рождении сына. Ребенок получил имя Алек Нил Вэнс. Для Джей Ди Вэнса это уже четвертый ребенок. Вместе с супругой Ушей они также воспитывают двух сыновей и дочь.

Он поблагодарил сотрудников военно-медицинского Центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, отметив, что супруга и малыш чувствуют себя хорошо.

Ранее американский журналист Такер Карлсон предположил, что Джей Ди Вэнс мог бы стать потенциальным преемником нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. По его мнению, политик смог бы привести Республиканскую партию к более тесному сотрудничеству со своими избирателями.

До этого секретная служба выразила недовольство из-за частых запросов вице-президента Джей Ди Вэнса о предоставлении вертолетов для семейных нужд. Накануне политик хотел, чтобы его маленького сына доставили на урок гольфа на военном вертолете Marine Two. Реализовать это не удалось лишь из-за сильного дождя и грозы. По информации издания, сотрудники службы устали от постоянных изменений в расписании семьи Вэнса.

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