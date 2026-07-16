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16 июля 2026 в 11:12

«Это возмутительно»: секретная служба США пришла в ярость из-за Вэнса

MS Now: запросы Вэнса на вертолеты вывели сотрудников секретной службы США

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Секретная служба выразила недовольство из-за частых запросов вице-президента США Джей Ди Вэнса о предоставлении вертолетов для семейных нужд, пишет MS Now со ссылкой на источники. Накануне политик хотел, чтобы его маленького сына доставили на урок гольфа на военном вертолете Marine Two. Реализовать это не удалось лишь из-за сильного дождя и грозы.

Это возмутительно, — комментирует ситуацию источник.

По информации издания, сотрудники службы устали от постоянных изменений в расписании семьи Вэнса. Это приводит к отмене выходных, срочной разработке планов безопасности и увеличению расходов налогоплательщиков.

Ранее вице-президент США в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии в шутку заявил, что двумя самыми важными для него людьми являются его жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он отметил, что за последние три месяца общался с Муниром чаще, чем с кем-либо другим.

До этого политолог Артемий Атаманенко предположил, что вице-президент США может вернуть звание преемника президента Дональда Трампа. Прежде претендентом на это звание был госсекретарь Марко Рубио.

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