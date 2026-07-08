Политолог ответил, кто получит звание преемника Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может вернуть звание преемника главы Белого дома Дональда Трампа, заявил «ФедералПресс» политолог Атаманенко. Он отметил, что ранее претендентом на это звание был госсекретарь Марко Рубио.

В последнее время в СМИ курсировали слухи о том, что о своих амбициях вскоре заявит Марко Рубио (уже имеющий опыт участия в президентских праймериз), а Вэнс теряет позиции как политик, проваливший иранский переговорный трек. Появившаяся же теперь информация прямо противоречит этому. Говорят, что роль Вэнса в подписании меморандума между США и Ираном «вернула» веру начальника в своего заместителя, — заявил Атаманенко.

Политолог подчеркнул, что Трамп известен своей непредсказуемостью. По его словам, риторика президента США может в дальнейшем меняться в зависимости от ситуации.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что Трамп пытается управлять информационной повесткой с помощью разговоров о своем преемнике. По его словам, лидер Белого дома специально запустил волну обсуждений на эту тему.