Политолог предположил, с какой целью Трамп начал подбирать себе преемника

Президент США Дональд Трамп пытается управлять информационной повесткой с помощью разговоров о своем преемнике, предположил в беседе с 360.ru политолог Сергей Маркелов. По его словам, лидер Белого дома специально запустил волну обсуждений на эту тему.

Мы же понимаем политическую авантюрность Трампа. Он, безусловно, осознает, что разговоры [о его возможном преемнике] идут и что если он не будет подкидывать какие-то кости в топку информационных каналов, то это будут делать за него. Он себя понимает: лучше ты будешь управлять процессом, чем процесс — тобой. Сейчас [прессе] просто кидается кость: жуйте вот этого, жуйте вот того, ищите недостатки. Это способ заполнить пустоту, — объяснил Маркелов.

Эксперт отметил, что сейчас госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент страны Джей Ди Вэнс — наиболее очевидные кандидаты на роль преемника Трампа. Политолог добавил, что реальные решения в этом вопросе будут лежать далеко за рамками того, что в настоящее время обсуждается в публичном поле.

Ранее в США провели опрос, показавший, что Джей Ди Вэнс считается главным кандидатом на пост следующего президента от Республиканской партии в этом году. Организатором опроса выступила Консервативная политическая конференция (CPAC).