День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 10:05

Политолог предположил, с какой целью Трамп начал подбирать себе преемника

Политолог Маркелов: разговорами о преемнике Трамп пытается управлять повесткой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп пытается управлять информационной повесткой с помощью разговоров о своем преемнике, предположил в беседе с 360.ru политолог Сергей Маркелов. По его словам, лидер Белого дома специально запустил волну обсуждений на эту тему.

Мы же понимаем политическую авантюрность Трампа. Он, безусловно, осознает, что разговоры [о его возможном преемнике] идут и что если он не будет подкидывать какие-то кости в топку информационных каналов, то это будут делать за него. Он себя понимает: лучше ты будешь управлять процессом, чем процесс — тобой. Сейчас [прессе] просто кидается кость: жуйте вот этого, жуйте вот того, ищите недостатки. Это способ заполнить пустоту, — объяснил Маркелов.

Эксперт отметил, что сейчас госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент страны Джей Ди Вэнс — наиболее очевидные кандидаты на роль преемника Трампа. Политолог добавил, что реальные решения в этом вопросе будут лежать далеко за рамками того, что в настоящее время обсуждается в публичном поле.

Ранее в США провели опрос, показавший, что Джей Ди Вэнс считается главным кандидатом на пост следующего президента от Республиканской партии в этом году. Организатором опроса выступила Консервативная политическая конференция (CPAC).

США
Дональд Трамп
президенты
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп об «отчаянных» попытках Ирана договориться с США
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.