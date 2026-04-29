29 апреля 2026 в 17:12

Путин одной фразой успокоил президента Конго, уронившего документы в Кремле

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин с улыбкой отреагировал на небольшую протокольную заминку на встрече с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, успокоив гостя на английском языке. Перед началом беседы в узком составе глава республики случайно уронил папку с документами и попытался самостоятельно их поднять.

Ничего. It's ok, — с улыбкой произнес Путин.

Один из участников конголезской делегации помог своему президенту собрать бумаги, после чего переговоры продолжились в рабочем русле. Встреча лидеров двух государств проходит в Кремле в среду, 29 апреля.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в Зеленой гостиной Кремля стартовали переговоры президента России Владимира Путина с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Встреча проходит в узком составе в рамках государственного визита конголезского лидера в РФ. Стороны намерены детально обсудить перспективы дальнейшего развития дружественных связей и сотрудничество в различных сферах. В повестку также включен обмен мнениями по наиболее острым темам региональной и международной политики.

Дальше
