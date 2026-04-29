29 апреля 2026 в 15:22

Путин начал переговоры с президентом Конго

В Зеленой гостиной Кремля стартовали переговоры президента России Владимира Путина с лидером Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча проходит в узком составе в рамках государственного визита конголезского лидера в РФ.

Стороны намерены детально обсудить перспективы дальнейшего развития дружественных связей и сотрудничество в различных сферах. В повестку также включен обмен мнениями по наиболее острым темам региональной и международной политики. Ожидается, что по итогам диалога лидеры наметят конкретные шаги по укреплению российско-конголезского партнерства.

Также сообщалось, что Кремль информирует общественность о контактах между Путиным и президентом США Дональдом Трампом непосредственно тогда, когда такие контакты происходят. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ведомство дает сообщения по мере возникновения ситуаций для общения глав государств.

Ранее в «Росатоме» сообщили, что корпорация уже прорабатывает проект строительства в Республике Конго двух модульных малых гидроэлектростанций суммарной мощностью 2,6 мегаватта. Данные установки предназначены для электроснабжения удаленных и труднодоступных территорий африканской страны.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

