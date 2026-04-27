27 апреля 2026 в 11:24

Песков заявил, что Кремль информирует о контактах Путина и Трампа по факту

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль информирует общественность о контактах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом непосредственно тогда, когда такие контакты происходят, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что его ведомство дает соответствующие сообщения по мере возникновения ситуаций для общения глав государств, передает РИА Новости.

Мы даем сообщения, и мой коллега [помощник президента РФ Юрий] Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах, — сказал Песков.

Согласно данным, опубликованным на сайте Кремля, последний телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 9 марта. Более поздних контактов в официальной хронике пока не зафиксировано.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что продолжает общение со своим российским коллегой. При этом глава Белого дома не стал раскрывать дату их последнего контакта и какие-либо подробности.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва всегда готова к диалогу с американскими партнерами по вопросу урегулирования украинского кризиса. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что представители США осведомлены о позиции Российской Федерации.

