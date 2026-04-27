В МИД РФ подтвердили готовность к диалогу с США по одному вопросу

В МИД РФ подтвердили готовность к диалогу с США по одному вопросу Лавров: Москва всегда открыта для контактов с США по урегулированию на Украине

Москва всегда открыта для контактов с американской стороной по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. Глава МИД напомнил, что американские переговорщики знают позицию России.

Мы всегда открыты для контактов. Они знают нашу позицию. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение, — отметил министр.

Он добавил, что эта позиция неоднократно была озвучена в компании с переговорной командой из США во главе со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможных путей дипломатического решения конфликта.

Ранее Лавров вспомнил басню Ивана Крылова «Слон и Моська» при комментировании планов президента Украины Владимира Зеленского возглавить некое европейское военное образование. Глава ведомства намекнул, что попытки украинского политика казаться значимым не соответствуют реальному положению дел. И в действительности маленькая Моська просто громко лает на проходящего слона, которому нет дела до этих угроз.