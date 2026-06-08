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08 июня 2026 в 23:29

В США раскрыли разрушительный план Зеленского

Дэниел Дэвис: Зеленский пытается втянуть Россию в открытый конфликт с Западом

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский стремится к развитию сценария, который может привести к прямому военному столкновению России и стран Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Подобное развитие событий будет иметь крайне серьезные последствия.

Он считает, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине станет неприемлемым для Москвы и способно привести к дальнейшей эскалации. Дэвис также подверг критике действия украинского лидера и утверждал, что попытка добиться прямого противостояния между Россией и Западом не принесет желаемого результата.

По его мнению, в случае расширения конфликта выиграть такую войну будет невозможно. Он выразил уверенность, что последствия подобного сценария окажутся разрушительными для всех сторон. И если это так, то его «необходимо устранить», резюмировал Дэвис.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский рассорил Украину с ее западными спонсорами. По его словам, причиной тому послужили «фашистские замашки» главы республики.

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