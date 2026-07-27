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27 июля 2026 в 20:15

Песков указал на попытки Киева разжечь конфликты с другими странами

Песков: атаки Киева на другие страны в прошлом были бы поводом к войне

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Атаки Украины на другие страны в былые времена квалифицировались бы как «казус белли» (повод к войне), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля охарактеризовал последние действия как Киева агрессивные, отметив, что государство атакует разные страны, передает ТАСС.

Киевский режим атаковал Федеративную Республику Германия, взорвав объект критически важной энергетической инфраструктуры. Сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну. Киевский режим атаковал Казахстан, ударив по собственности Казахстана — казахстанской компании, она является совладельцем КТК. Что это, если не атака на страну, — перечислил Песков.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате погиб один моряк, еще один получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали актом агрессии, который мог привести к усилению напряженности.

Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран ответит «нахлебнику в Киеве» за совершенную атаку. По словам дипломата, он сообщил об этом в ходе переговоров министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе европейской дипломатии Кае Каллас.

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