«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев

«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев Дипломат Евстигнеева: украинцев принудительно отправляют на фронт

На Украине ведется настоящая охота на мужчин призывного возраста, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ всемирной организации. Дипломат отметила, что украинцев отправляют воевать принудительно. Она добавила, что оказывающих сопротивление мужчин, жестоко избивают. Трансляцию мероприятия вела ООН.

На Украине развернута настоящая охота на мужчин призывного возраста, жертв вылавливают на улице и вытаскивают из транспорта, незаконно врываются в частные дома и квартиры, а затем насильно отправляют на фронт, — сказала Евстигнеева.

До этого уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинское общество подошло к точке кипения из-за жестоких методов мобилизации и готово перейти к самосудам над сотрудниками территориальных центров комплектования. Поводом для такого заявления стали недавние массовые протесты граждан против действий военкомов во Львове.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что после запуска на Украине программы контрактной службы для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в ВСУ удалось привлечь менее 30 тысяч человек. По его мнению, это свидетельствует о нежелании молодых украинцев участвовать в конфликте.