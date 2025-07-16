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16 июля 2025 в 18:06

Экс-депутат Рады раскрыл, сколько молодых людей подписали контракт с ВСУ

Экс-депутат Рады Олейник: меньше 30 тысяч молодых людей подписали контракт с ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Меньше 30 тысяч молодых людей подписали контракт с Вооруженными силами Украины, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, это свидетельствует о нежелании молодежи участвовать в конфликте. Он отметил, что скоро на Украине прибегнут к мобилизации женщин.

ВСУ чувствуют, что уже надо всех бросать. Я думаю, что мы в преддверии того, что будут приняты решения и о мобилизации женщин. Не случайно уже были заявки не выпускать никого. ВСУ предлагали контракт подписать гражданам от 18 лет до 24 лет в свое время. Желающих подписать этот контракт они не набрали. Даже они сами пишут, что откликнулось 30 тысяч человек. Это может быть и 10 тысяч человек, и 15 тысяч человек, и даже пять тысяч человек, — пояснил Олейник.

Экс-депутат Рады привел пример украинского знакомого, чей сын отказался идти служить в ВСУ после посещения военного кладбища. По его словам, обещания безопасной службы вдали от фронта на Украине не соответствуют реальности.

Я историю рассказываю одного знакомого, у которого сын, а там же реклама шла мощная и на деньги, и на всякие развлекалки, и так далее, принял решение пойти в ВСУ. Он говорит, что отвез его на кладбище, там оно полностью усыпано флагами, и сказал: «Где ставить тебе, поближе или чуть подальше?» И на этом его желание участвовать в конфликте закончилось, потому что им обещают, что подальше от фронта будете и так далее. Это чушь полная. В армию если вы попали, значит, вы подчиняетесь только приказу. Приказ есть закон, — резюмировал Олейник.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент окончательно принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. При этом она отметила, что в документе нечетко прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на службу.

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