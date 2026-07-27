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27 июля 2026 в 19:46

На Украине арестовали организатора выставки дронов, атакованной Россией

Суд в Киеве арестовал на 60 суток организатора выставки беспилотников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Святошинский районный суд Киева арестовал на 60 суток без права внесения залога главу ассоциации производителей беспилотных систем «Армада» Василия Гончарука, сообщает телеканал «Общественное» на платформе Telegram. Гончарук организовывал выставку дронов на полигоне в Киевской области, по которому 24 июля был нанесен удар российских войск.

Суд избрал меру пресечения организатору выставки в Киевской области Василию Гончаруку в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы залога. Его взяли под стражу сразу в судебном зале, — говорится в сообщении.

Министерство обороны России заявляло о групповом поражении объекта в пригороде украинской столицы. По данным ведомства, там демонстрировались беспилотники, применяемые для атак на гражданскую инфраструктуру РФ, а также присутствовали представители вооруженных сил и силовых структур.

В офисе генерального прокурора Украины отметили, что мероприятие проводилось без согласования с военным и гражданским руководством. По данным украинского издания «Страна», организация «Армада» может иметь тесные связи с офисом президента Украины Владимира Зеленского. На выставке планировался показ средств радиоэлектронной борьбы, радиолокации и самих БПЛА.

Ранее российское военное ведомство заявило о ликвидации узлов управления дронами противника под Харьковом корректируемыми авиабомбами. Цели в поселениях Липцы и Александровка были обнаружены в ходе разведывательных мероприятий.

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