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27 июля 2026 в 19:47

Песков высказался о патриотизме агитаторов

Песков: многие агитаторы не понимают, что они говорят

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Многие агитаторы патриотизма сами часто не понимают, что они говорят, высказал мнение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе форума «Территория смыслов». По его словам, многие из тех, кто работает в сфере патриотического воспитания, занимаются этим формально. Трансляция выступления представителя Кремля идет на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Эксцесс исполнителя есть, к сожалению, всегда и везде. К сожалению, даже рассказывая о патриотизме, иногда встречаются те самые рассказчики, которые делают это формально. Которые не утруждают себя пониманием того самого соответствия того, что несет власть, и того, что чувствуют и знают люди, — заявил Песков.

Ранее певец Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN, назвал себя проповедником свободного патриотизма. По его словам, у него божий дар — не оставлять людей равнодушными. Артист отметил, что музыка стала его главным инструментом. Певец также назвал себя неудобным патриотом.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что Россия проходит трудный этап. Благодаря нему можно прочувствовать суть понятия гражданства.

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