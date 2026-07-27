ВКС России уничтожили пункты управления дронами под Харьковом

Воздушно-космические силы России нанесли удары по украинским узлам управления беспилотными аппаратами в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ на платформе МАКС. Для поражения объектов в населенных пунктах Липцы и Александровка применялись корректируемые авиабомбы ФАБ-500.

В результате разведывательных мероприятий <…> были зафиксированы места взлета БПЛА противника и обнаружены пункты управления ими. По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, — уточнило военное ведомство.

Российские военные предварительно выявили координаты вражеских позиций с помощью разведки. Успешное уничтожение всех обнаруженных целей было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области с помощью пяти авиабомб ФАБ-500. Кроме того, российские летчики поразили пункты управления беспилотниками и места дислокации противника в Донецкой Народной Республике.