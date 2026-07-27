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27 июля 2026 в 15:30

ВКС России уничтожили пункты управления дронами под Харьковом

ВКС России уничтожили бомбами ФАБ-500 узлы управления БПЛА под Харьковом

ФАБ-500 ФАБ-500 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Воздушно-космические силы России нанесли удары по украинским узлам управления беспилотными аппаратами в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ на платформе МАКС. Для поражения объектов в населенных пунктах Липцы и Александровка применялись корректируемые авиабомбы ФАБ-500.

В результате разведывательных мероприятий <…> были зафиксированы места взлета БПЛА противника и обнаружены пункты управления ими. По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, — уточнило военное ведомство.

Российские военные предварительно выявили координаты вражеских позиций с помощью разведки. Успешное уничтожение всех обнаруженных целей было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области с помощью пяти авиабомб ФАБ-500. Кроме того, российские летчики поразили пункты управления беспилотниками и места дислокации противника в Донецкой Народной Республике.

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