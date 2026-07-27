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27 июля 2026 в 20:16

Трамп подтвердил готовность к переговорам с Ираном и пригрозил ударами

Трамп заявил о готовности США к сделке с Ираном и пригрозил ударами при отказе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность к переговорам с Тегераном после того, как иранская сторона запросила встречу, об этом американский лидер сообщил журналистам. При этом он предупредил, что в случае неудачи диалога Вашингтон возобновит удары по Ирану.

Они попросили о встрече через посредников и напрямую, и мы встретимся, и, знаете, из этого может выйти кое-что хорошее, — сказал Трамп, трансляцию выступления провели на YouTube-канале Times Now.

Глава американской администрации отметил, что взаимодействие между Вашингтоном и Тегераном в настоящее время носит позитивный характер, хотя итог этих обсуждений пока остается открытым. Политик выразил оптимизм относительно высоких шансов на успешное заключение сделки.

В то же время Трамп обозначил жесткие рамки для дипломатического процесса. Он дал понять, что терпение США не безгранично: если договориться не удастся, американские власти без колебаний возобновят военные удары по объектам на территории Ирана.

Между тем Трамп также признал наличие небольших разногласий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по иранской проблематике. Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на указанные нюансы, их общие позиции по данному вопросу остаются весьма близкими.

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