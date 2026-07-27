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27 июля 2026 в 21:03

«Никогда не промолчу»: Диброва объяснила, почему подала в суд на Товстик

Диброва объяснила, что подала в суд на Елену Товстик из-за высказываний о детях

Полина Диброва Полина Диброва Фото: NEWS.ru
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Модель Полина Диброва в беседе с корреспондентом NEWS.ru объяснила, что решила подать в суд на бывшую жену бизнесмена Романа Товстика Елену из-за высказываний о детях. На премьерном показе романтической комедии «За любовь» она призналась, что долго терпела выпады в свой адрес, но не смогла промолчать, когда речь зашла о наследниках — ее собственных и Романа.

Я объясняюсь. Знаете, когда пытаются задевать меня, я могу терпеть долго. Но когда дело касается моих детей и детей Романа, я никогда не промолчу. Я, как мать, всегда буду заступаться за своих детей, — сказала Диброва.

Она уточнила, что судебным процессом занимаются адвокаты, а она сама старается не вовлекаться в детали. При этом Диброва отметила, что в последнее время у Товстик много резких высказываний, и призвала окружающих помочь ей.

Ранее Товстик заявила, что бывший муж на протяжении многих лет пропускал важные даты детей. Она утверждает, что Роман якобы не присутствовал на днях рождения дочери в течение 10 лет. Экс-супруга бизнесмена недовольна тем, что после развода он уделяет внимание личной жизни и поездкам, а не общим детям.

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Полина Диброва
Роман Товстик
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