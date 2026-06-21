«Отцу дети не нужны»: Елена Товстик обвинила экс-супруга в равнодушии

Супруга бизнесмена Романа Товстика Елена заявила в соцсетях, что в день рождения сына экс-супруг не был рядом, а отправился в путешествие в Тибет. По ее словам, бывший муж на протяжении многих лет пропускал важные даты детей.

Она утверждает, что Роман якобы не присутствовал на днях рождения дочери в течение 10 лет. Товстик недовольна тем, что после развода бывший муж уделяет внимание личной жизни и поездкам, а не общим детям.

Отцу дети не нужны, занят своей личной жизнью, дети сами по себе непонятно где. Тех которых забрали у меня, ими не занимаются. И те которые со мной остались их он не навещает, — написала она.

Ранее модель Полина Диброва призналась, что решила не подавать на алименты после развода. дело в том, что вместе с бывшим мужем телеведущим Дмитрием Дибровым они определили сумму, необходимую на детей. По словам Дибровой, экс-супруг взял на себя расходы за обучение, кружки и секции. Она также добавила, что выбрала мужчину, который прекрасно справляется с базовыми потребностями семьи.