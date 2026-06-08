Экс-супруга Диброва высказалась об алиментах Модель Полина Диброва заявила, что не будет подавать на алименты

Модель Полина Диброва в шоу «Звезды сошлись» призналась, что решила не подавать документы на алименты на экс-супруга и телеведущего Дмитрия Диброва. По ее словам, бывший муж взял на себя расходы за обучение, кружки и секции их детей, а с новым возлюбленным Романом Товстиком у нее общий бюджет.

Я выбрала себе мужчину, который может справиться с базовыми потребностями. Мы с Романом [Товстиком] не разделяем [наших] детей. Если дети отправляются куда-то на прогулки, я вытаскиваю из своего кошелька деньги. Если меня дома нет, Роман ровно то же делает. Мы не разделяем наших детей. Бюджет у нас общий, — рассказала модель.

Ранее модель призналась, что Дмитрий Дибров был органичным и живым человеком в отношениях. По ее словам, журналист всегда мечтал встретить свою женщину и создать крепкую семью.

До этого Диброва рассказала, что на данном этапе сосредоточена на обустройстве совместной жизни и решении вопросов, связанных с бизнесом ее избранника Романа Товстика. По ее словам, предприниматель официально расторг предыдущий брак.