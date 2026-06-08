Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 17:18

Экс-супруга Диброва высказалась об алиментах

Модель Полина Диброва заявила, что не будет подавать на алименты

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Модель Полина Диброва в шоу «Звезды сошлись» призналась, что решила не подавать документы на алименты на экс-супруга и телеведущего Дмитрия Диброва. По ее словам, бывший муж взял на себя расходы за обучение, кружки и секции их детей, а с новым возлюбленным Романом Товстиком у нее общий бюджет.

Я выбрала себе мужчину, который может справиться с базовыми потребностями. Мы с Романом [Товстиком] не разделяем [наших] детей. Если дети отправляются куда-то на прогулки, я вытаскиваю из своего кошелька деньги. Если меня дома нет, Роман ровно то же делает. Мы не разделяем наших детей. Бюджет у нас общий, — рассказала модель.

Ранее модель призналась, что Дмитрий Дибров был органичным и живым человеком в отношениях. По ее словам, журналист всегда мечтал встретить свою женщину и создать крепкую семью.

До этого Диброва рассказала, что на данном этапе сосредоточена на обустройстве совместной жизни и решении вопросов, связанных с бизнесом ее избранника Романа Товстика. По ее словам, предприниматель официально расторг предыдущий брак.

Шоу-бизнес
Полина Диброва
Дмитрий Дибров
алименты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эстонии задержали француза, который пешком пытался пересечь границу с РФ
В России создали дробовое антидроновое устройство
Эксперт предположил, в какой стране могут находиться пропавшие Усольцевы
Мужчину ударили ножом в спину на столичном автовокзала
В России не исключили новые ограничения для Армении
Стало известно, кем на самом деле могли быть пропавшие Усольцевы
Фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении
ВТБ восстановил работу своих сервисов после DDoS-атаки
Рейд в нижегородском кафе обернулся 20 протоколами на мигрантов
Каллас объяснила, почему она против общей армии Евросоюза
У блогера-афериста прибавилось 11 новых уголовных дел
В Британии назвали причину возможного отказа от бомбардировщиков F-35A
Эксперт назвал единственный способ для семьи Усольцевых покинуть тайгу
Жителям районов с плохой экологией дали совет по улучшению микроклимата
«Абсурдный выпад»: депутат о блокировке Wildberries в Латвии
В Саудовской Аравии опровергли прилеты по авиабазе Принца Султана
Психотерапевт объяснила, как травмирующие ситуации влияют на психику
Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
Лавров поддержал идею, чтобы у Курска появился северокорейский побратим
Володин дал думским комитетам поручения по итогам ПМЭФ
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.