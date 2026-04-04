Диброва заговорила о свадьбе с Товстиком Диброва заявила, что не торопит разведенного Товстика с решением о свадьбе

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала изданию StarHit, что на данном этапе сосредоточена на обустройстве совместной жизни и решении вопросов, связанных с бизнесом ее избранника Романа Товстика. В интервью блогерша пояснила, что Товстик официально расторг предыдущий брак всего несколько дней назад, и сейчас паре необходимо уладить множество бытовых и деловых нюансов.

Полина подчеркнула, что сознательно не торопит события, предпочитая наслаждаться текущим моментом без лишней суеты. Сейчас для нее важнее всего спокойная жизнь без стрессов и возможность просто радоваться каждому дню вместе с любимым человеком.

Я действительно не спешу: хочется побыть в невестах. Я никому ничего не собираюсь доказывать — всему свое время, — заявила блогерша.

Ранее Диброва раскрыла, что планирует свадьбу с бизнесменом не ранее чем через год. Она отметила, что им с женихом необходимо решить ряд вопросов. Модель подчеркнула, что не планирует устраивать пышное торжество и хочет праздника для двоих.