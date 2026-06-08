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08 июня 2026 в 19:36

Европейская страна «продинамила» ВСУ с консервами из кабанов

Delfi: в Эстонии передали консервы из мяса кабанов армии вместо ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Эстонские армия и продовольственный банк получили консервы из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), которые ранее предлагалось передать украинским военным, сообщает портал Delfi. В конце июля 2025 года телерадиокомпания ERR сообщала о распространении АЧС по всей Эстонии.

Тогда председатель конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас предложил производить консервы для украинских солдат из мяса отстреленных кабанов. Однако, как говорится в сообщении портала, их передали вооруженным силам и продбанку Eesti Toidupank вместо Украины.

По данным эстонского Министерства регионального развития и сельского хозяйства, государство заказало более 514 тыс. единиц консервов на сумму €1,38 млн (более 117,6 млн рублей). АЧС не опасна для человека, но наносит серьезный урон сельскому хозяйству, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных, пояснили в ведомстве.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз намерен до конца июня выделить Киеву первый транш в размере €5,9 млрд, предназначенный для закупки беспилотников. Она отметила, что эти деньги будут выделены в рамках программы финансирования на €90 млрд.

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