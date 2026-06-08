Европа пообещала Киеву миллиарды евро на дроны Каллас: ЕС до конца июня перечислит Украине €5,9 млрд на беспилотники

Европейский союз намерен до конца июня выделить Киеву первый транш в размере €5,9 млрд, предназначенный для закупки беспилотников, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза на Кипре. Она отметила, что эти деньги будут выделены в рамках программы финансирования на €90 млрд, передает Reuters.

Украина уже в этом месяце сможет получить €5,9 млрд в рамках кредита на €90 млрд, — сказала Каллас.

Ранее глава дипломатической службы ЕС заявила, что Европейский союз предложил расширить антироссийский черный список, включив в него 80 физических лиц и компаний из РФ. Она уточнила, что речь идет о предприятиях, связанных с военным сектором.

Также Каллас заявила, что при снятии санкций с РФ и разморозке активов должны учитываться интересы безопасности ЕС. Она добавила, что страны Европейского союза уже обсуждали собственные подходы на случай переговоров по украинскому урегулированию.

Прежде депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что России удалось укрепить суверенитет, несмотря на санкции Европейского союза. По его словам, Москва стала более независимой и ориентированной на себя.