Пострадавшая при атаке ВСУ девушка распишется с военным в больнице

Девушка, которой российский военнослужащий сделал предложение прямо в реанимации, готовится к регистрации брака в больнице, передает Telegram-канал RT. Она пострадала вместе с сыном в результате удара ВСУ по автобусу в Енакиево в Донецкой Народной Республике.
Конечно, она обрадовалась, когда он сделал ей предложение. Надеюсь, это такой импульс, который поможет ей быстрее поправиться. В автобусе у нее сгорел паспорт, поэтому сейчас будем его быстро восстанавливать. Регистрация брака пройдет в больнице, куда ее переведут, — сообщила родственница пострадавшей.
При ударе женщина прикрыла собой девятилетнего сына и фактически спасла ему жизнь, однако ребенок также получил осколочные ранения. В настоящее время с ним работают психологи. Всего в результате атаки погибли семь человек.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал автобус в Енакиево, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь. В результате удара пострадали 12 пассажиров транспортного средства.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в Енакиево настоящей охотой на людей. Она уточнила, что простых украинцев Киев тоже «загоняет в могилы», но уже с помощью принудительной мобилизации.