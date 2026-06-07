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07 июня 2026 в 12:02

Пострадавшая при атаке ВСУ девушка распишется с военным в больнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Девушка, которой российский военнослужащий сделал предложение прямо в реанимации, готовится к регистрации брака в больнице, передает Telegram-канал RT. Она пострадала вместе с сыном в результате удара ВСУ по автобусу в Енакиево в Донецкой Народной Республике.

Конечно, она обрадовалась, когда он сделал ей предложение. Надеюсь, это такой импульс, который поможет ей быстрее поправиться. В автобусе у нее сгорел паспорт, поэтому сейчас будем его быстро восстанавливать. Регистрация брака пройдет в больнице, куда ее переведут, — сообщила родственница пострадавшей.

При ударе женщина прикрыла собой девятилетнего сына и фактически спасла ему жизнь, однако ребенок также получил осколочные ранения. В настоящее время с ним работают психологи. Всего в результате атаки погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал автобус в Енакиево, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь. В результате удара пострадали 12 пассажиров транспортного средства.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в Енакиево настоящей охотой на людей. Она уточнила, что простых украинцев Киев тоже «загоняет в могилы», но уже с помощью принудительной мобилизации.

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