Пострадавшая при атаке ВСУ девушка распишется с военным в больнице

Девушка, которой российский военнослужащий сделал предложение прямо в реанимации, готовится к регистрации брака в больнице, передает Telegram-канал RT. Она пострадала вместе с сыном в результате удара ВСУ по автобусу в Енакиево в Донецкой Народной Республике.

Конечно, она обрадовалась, когда он сделал ей предложение. Надеюсь, это такой импульс, который поможет ей быстрее поправиться. В автобусе у нее сгорел паспорт, поэтому сейчас будем его быстро восстанавливать. Регистрация брака пройдет в больнице, куда ее переведут, — сообщила родственница пострадавшей.