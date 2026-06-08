Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по автозаправке

Мирный житель погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины на автозаправочную станцию в Скадовске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ сознательно бьют по мирным жителям.
ВСУ атаковали автозаправочную станцию, где в этот момент была очередь на заправку. В результате удара погиб мужчина. Военных целей там не было. Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям, — написал он.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Он также заявил, что считает произошедшее очередным преступлением киевского режима против жителей Херсонской области.
Ранее в Министерстве строительства Луганской Народной Республики сообщили, что в результате удара дрона Вооруженных сил Украины по коммунальной машине погиб сотрудник госорганизации «Рубежноетепло». По данным ведомства, еще один работник получил ранение и был экстренно госпитализирован.