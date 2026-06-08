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08 июня 2026 в 20:13

Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по автозаправке

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на автозаправку в Херсонской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Мирный житель погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины на автозаправочную станцию в Скадовске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ сознательно бьют по мирным жителям.

ВСУ атаковали автозаправочную станцию, где в этот момент была очередь на заправку. В результате удара погиб мужчина. Военных целей там не было. Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям, — написал он.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины. Он также заявил, что считает произошедшее очередным преступлением киевского режима против жителей Херсонской области.

Ранее в Министерстве строительства Луганской Народной Республики сообщили, что в результате удара дрона Вооруженных сил Украины по коммунальной машине погиб сотрудник госорганизации «Рубежноетепло». По данным ведомства, еще один работник получил ранение и был экстренно госпитализирован.

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