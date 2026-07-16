СК взял на контроль дело о травле девочки в российской школе

В Краснодаре следователи начали проверку после обращения матери 11-летней девочки, ставшей жертвой травли в школе, сообщили «Ленте.ру» в СК России. Женщина в социальных сетях опубликовала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину.
В обращении она рассказала, что после перевода дочери в новую школу, девочка начала регулярно сталкиваться с агрессивным поведением со стороны своих сверстников. Также мать отметила, что ребенку была оказана ненадлежащая медицинская помощь.
Несмотря на многократные обращения в учебное заведение, администрация школы не предприняла необходимых мер. Председатель СК поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Маслову доложить о ходе проверки.
Ранее пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю заявила, что жительница Камчатки пожаловалась на травлю и избиение ее больного ребенка в детском лагере «Волна». Прокуратура и полиция региона организовали ряд проверок.
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