Психолог ответила, когда страхи ребенка не являются нормой

У детей дошкольного возраста могут возникать страхи, но они перестают быть нормой, когда мешают развитию, предупредила практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что главными задачами ребенка является познание мира и изучение различных видов взаимодействий и ситуаций. По ее словам, фобии мешают этому.

Ребенок в норме не должен фиксироваться на каких-то настоящих страхах и фобиях... Задача ребенка — максимально познать этот мир, посмотреть, что в нем происходит, изучить различные виды взаимодействий и ситуаций. Если у нас все-таки страх мешает развитию, это уже абсолютно не норма, — пояснила психолог.

Она уточнила, что важно не обесценивать страхи ребенка. Дугенцова посоветовала своим примером показывать, что все в порядке, чтобы дети меньше волновались.

Ребенку важно знать, что его страх не обесценят если что, не высмеют, а будут рядом и как-то поддержат его в любой непонятной ситуации. Важно, конечно, постепенно знакомить детей с тем, что их пугает, а не полностью как-то исключать такие ситуации из жизни, — заключила специалист.

Ранее Дугенцова заявила, что злость — одна из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать ее, а не запрещать. По ее словам, впервые дети испытывают подобные чувства в двухлетнем возрасте.