Нутрициолог перечислила, какие продукты опасно есть в жару

Острую, жирную и сладкую пищу опасно употреблять в жару, рассказала «ФедералПресс» лектор Общества «Знание», диетолог-нутрициолог, спортивный нутрициолог и психолог Екатерина Панкова. Она отметила, что такие продукты усиливают перегрев организма.

В сильную жару организм и так работает на пределе. А еда с высокой нагрузкой на пищеварение, особенно жирная, острая или сладкая, может ухудшить самочувствие. Тело перегревается изнутри, теряет воду и нужные минералы. Все это — риск для сердца, сосудов и ЖКТ, — рассказала Панкова.

Нутрициолог подчеркнула, что сладкие газировки и пакетированные соки также вредны, так как избыток сахара требует дополнительной воды на переработку. По ее словам, алкоголь во время жары противопоказано употреблять абсолютно всем.

Ранее специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская рассказала, что в жару стоит отказаться от соленых и маринованных продуктов, так как они могут навредить сердечно-сосудистой системе. Специалист подчеркнула, что к ним относятся колбасы, сыры, копчености, соленая рыба и чипсы.