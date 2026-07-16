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16 июля 2026 в 17:14

В МИД России объяснили, зачем Зеленский затеял кадровую чехарду

Мирошник заявил, что Зеленский ставит в правительство преданных ему людей

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается переставить в правительстве политически блеклых персонажей, которые неоднократно подтверждали ему свою личную преданность, заявил ИС «Вести» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он назвал кадровые перестановки в Киеве «чехардой», вызванной конфликтом интересов Запада и страхом президента перед конкуренцией.

Правительство, которое было назначено после картонного майдана, то есть год назад, когда Зеленский впервые испугался давления антикоррупционных структур, тогда он вынужден был идти на компромисс. Сейчас пытается переставить уже персонажей, которые являются политически блеклыми, но, скажем так, должны Зеленскому. То есть они неоднократно проявляли свою преданность, — отметил Мирошник.

Среди таких фигур дипломат назвал нового премьера Сергея Корецкого, который с 2021 года управлял имуществом олигарха, чьи активы перешли под контроль Зеленского. По словам Мирошника, главной причиной перестановок стал страх украинского лидера перед конкуренцией со стороны отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова, а также коррупционные интересы западных партнеров.

Ранее СМИ писали, что публичный демарш Федорова фактически стал политическим мятежом против Зеленского. Во время пресс-конференции он не только отказался уходить в отставку, но и жестко раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского, заявив, что с таким подходом Украина обречена.

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Родион Мирошник
Владимир Зеленский
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