На Украине заявили о начале мятежа против Зеленского

Публичный демарш министра обороны Украины Михаила Федорова фактически стал политическим мятежом против президента Владимира Зеленского, пишет издание «Страна.ua». По его информации, во время пресс-конференции Федоров не только отказался уходить в отставку, но и жестко раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского, заявив, что с таким подходом Украина обречена. Журналисты отметили, что это первый случай, когда топ-чиновник такого уровня открыто бросил вызов президенту.
Если сейчас президента «прогнут» и он оставит Федорова на посту министра (и, что практически неизбежно при таком варианте, отправит в отставку Сырского), это будет означать, что в разгар конфликта верховный главнокомандующий утратил свое важнейшее право — самому решать, кто будет министром обороны и главкомом ВСУ, — говорится в материале.
Как пишет издание, Федоров апеллирует не только к обществу, но и к армии, утверждая, что Сырский не дает хода талантливым генералам. Зеленскому он оставляет шанс исправиться, но если президент под давлением сохранит министра, отмечается в публикации, то это станет мощнейшим ударом по его власти, сопоставимым с прошлогодним скандалом, когда его принудили к уступкам по антикоррупционным законам.
Далее, по мнению журналистов, укрепившийся Федоров и новый главком начнут вести все более независимую линию, что в конечном счете приведет к утрате контроля Зеленского над армией. А тот, кто контролирует армию в участвующей в конфликте стране, подчеркивают авторы, контролирует и ее саму.
Как сказано в материале, сейчас перед Зеленским стоит судьбоносный выбор — либо повторный откат, как в июле 2025 года, либо жесткое отстаивание своего решения. От этого зависит, сохранит ли он реальную власть или превратится в фигуру, чье слово перестанет быть решающим.
До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная замена министра обороны на главу МВД страны Игоря Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке. Он считает, что таким образом Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте.