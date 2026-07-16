На Украине заявили о начале мятежа против Зеленского «Страна»: отказ Федорова от отставки стал политическим мятежом против Зеленского

Публичный демарш министра обороны Украины Михаила Федорова фактически стал политическим мятежом против президента Владимира Зеленского, пишет издание «Страна.ua». По его информации, во время пресс-конференции Федоров не только отказался уходить в отставку, но и жестко раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского, заявив, что с таким подходом Украина обречена. Журналисты отметили, что это первый случай, когда топ-чиновник такого уровня открыто бросил вызов президенту.

Если сейчас президента «прогнут» и он оставит Федорова на посту министра (и, что практически неизбежно при таком варианте, отправит в отставку Сырского), это будет означать, что в разгар конфликта верховный главнокомандующий утратил свое важнейшее право — самому решать, кто будет министром обороны и главкомом ВСУ, — говорится в материале.

Как пишет издание, Федоров апеллирует не только к обществу, но и к армии, утверждая, что Сырский не дает хода талантливым генералам. Зеленскому он оставляет шанс исправиться, но если президент под давлением сохранит министра, отмечается в публикации, то это станет мощнейшим ударом по его власти, сопоставимым с прошлогодним скандалом, когда его принудили к уступкам по антикоррупционным законам.

Далее, по мнению журналистов, укрепившийся Федоров и новый главком начнут вести все более независимую линию, что в конечном счете приведет к утрате контроля Зеленского над армией. А тот, кто контролирует армию в участвующей в конфликте стране, подчеркивают авторы, контролирует и ее саму.

Как сказано в материале, сейчас перед Зеленским стоит судьбоносный выбор — либо повторный откат, как в июле 2025 года, либо жесткое отстаивание своего решения. От этого зависит, сохранит ли он реальную власть или превратится в фигуру, чье слово перестанет быть решающим.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная замена министра обороны на главу МВД страны Игоря Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке. Он считает, что таким образом Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте.