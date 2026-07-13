Названы продукты, которые могут навредить сердцу в жару Врач Каневская: соленые продукты могут навредить сердцу в жару

В жару стоит отказаться от соленых и маринованных продуктов, так как они могут навредить сердечно-сосудистой системе, предупредила доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнула, что к ним относятся колбасы, сыры, копчености, соленая рыба и чипсы.

По ее словам, также вредна жирная и жареная пища. Врач посоветовала исключить из летнего рациона фастфуд, стейки с кровью и блюда, богатые насыщенными трансжирами. Каневская уточнила, что сладкие газировки, соки и энергетики тем временем могут увеличить нагрузку на сосуды из-за содержащегося в них сахара.

Каневская добавила, что лучше воздержаться и от алкоголя. Она объяснила, что спиртосодержащие напитки усиливают потерю влаги, нарушают терморегуляцию и расширяют сосуды.

Ранее фармацевт Линкольн Кардосо заявил, что некоторые продукты способны изменять метаболизм и эффективность лекарственных препаратов. Он призвал соблюдать временной интервал между приемом антибиотиков и употреблением молочных продуктов, поскольку последние негативно влияют на усвоение антибактериальных средств.