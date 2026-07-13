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13 июля 2026 в 16:03

Эндокринолог предостерег от чрезмерного приема витамина D

Эндокринолог Барсуков: передозировка витамином D чревата гиперкальциемией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чрезмерный прием витамина D может обернуться гиперкальциемией — опасным состоянием, которое впоследствии может навредить почкам, сердцу и нервной системе, предупредил в беседе с «Радио 1» эндокринолог Илья Барсуков. Он напомнил, что профилактической допустимой дозой этого нутриента считается 1000–2000 МЕ в сутки.

Лечебные дозы назначаются врачом после анализа крови на витамин D. Профилактические дозы — порядка 1000–2000 МЕ в сутки — могут приниматься без предварительного анализа. Токсические эффекты, такие как гиперкальциемия, теоретически возможны при длительном превышении концентрации свыше 150 нмоль/л при норме 30–60 нмоль/л, — предупредил Барсуков.

Он пояснил, что витамин D в основном назначают в случаях дефицита кальция, чтобы повысить всасываемость этого микроэлемента в крови. В противном случае прием последнего без первого может быть вовсе неэффективным из-за нарушения усвояемости.

Ранее аллерголог-иммунолог Павел Бережанский заявил, что у 80% населения России есть дефициты витаминов, среди которых нехватка и витамина D, и железа, и йода. Он отметил, что важно правильно подбирать биологические добавки и продукты для поддержки здоровья.

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