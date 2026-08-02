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02 августа 2026 в 20:30

Прогноз на неделю: повлияют ли магнитные бури на москвичей с 3 по 9 августа

Прогноз на неделю: повлияют ли магнитные бури на москвичей с 3 по 9 августа Прогноз на неделю: повлияют ли магнитные бури на москвичей с 3 по 9 августа Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Солнечные вспышки и выбросы плазмы регулярно провоцируют геомагнитную активность, вызывая колебания магнитного поля Земли. В такие дни даже здоровые люди, проживающие в Москве и Подмосковье, могут ощутить беспричинную усталость, а метеозависимым стоит заранее подготовиться к возможным недомоганиям.

Детальный прогноз магнитных бурь и геомагнитной активности по дням

Августовское Солнце проявляет умеренный характер, однако расслабляться не стоит. В течение ближайших семи дней нас ждут как спокойные периоды, так и всплески возмущений, способные повлиять на самочувствие и работу точной электроники.

  • 3 августа (понедельник): геомагнитное поле остается спокойным. Уровень активности не превысит двух баллов. Отличное время для активного труда и физических нагрузок для всех жителей столицы и Московской области.

  • 4–6 августа (вторник — четверг): ожидается магнитосфера спокойная: метеозависимые люди не почувствуют никакого дискомфорта или перемен в состоянии своего здоровья, касающихся магнитных бурь.

  • 7 августа (пятница): прогнозируется небольшое возмущение магнитосферы: индекс Кр может подняться до трех баллов. Чувствительные к переменам погоды люди могут почувствовать легкое недомогание, дневную сонливость или небольшую тяжесть в голове. Старайтесь избегать стрессов.

  • 8–9 августа (суббота — воскресенье): геомагнитный фон стабилизируется. В целом неделю можно описать как спокойную и благоприятную.

Вечерний ритуал при геомагнитных возмущениях

Составляя этот прогноз магнитных бурь, мы заботимся о вашем комфорте, поэтому подготовили простой чек-лист для облегчения состояния.

  • Примите теплый душ или травяную ванну с ромашкой за час до сна.

  • Проветрите спальню и полностью откажитесь от гаджетов за 30 минут до отдыха.

  • Выпейте чашку теплого мятного чая для седативного эффекта.

  • Примите базовые лекарства, заранее прописанные вашим лечащим врачом.

Возможно, прогноз магнитных бурь от на основе данных ведущих геофизических центров (ИПГ Росгидромета) в течение недели претерпит изменения, ведь космическая погода бывает изменчивой. Однако даже если на неделе и случится магнитная буря, она не принесет серьезных катаклизмов, если соблюдать питьевой режим, снизить физические нагрузки и больше отдыхать.

Ранее мы рассказывали, как законно продать собранные в лесу грибы или как купить их и не отравиться.

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Валентина Еремеева
В. Еремеева
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