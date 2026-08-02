Прогноз на неделю: повлияют ли магнитные бури на москвичей с 3 по 9 августа

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Прогноз на неделю: повлияют ли магнитные бури на москвичей с 3 по 9 августа

Прогноз на неделю: повлияют ли магнитные бури на москвичей с 3 по 9 августа

Солнечные вспышки и выбросы плазмы регулярно провоцируют геомагнитную активность, вызывая колебания магнитного поля Земли. В такие дни даже здоровые люди, проживающие в Москве и Подмосковье, могут ощутить беспричинную усталость, а метеозависимым стоит заранее подготовиться к возможным недомоганиям.

Детальный прогноз магнитных бурь и геомагнитной активности по дням

Августовское Солнце проявляет умеренный характер, однако расслабляться не стоит. В течение ближайших семи дней нас ждут как спокойные периоды, так и всплески возмущений, способные повлиять на самочувствие и работу точной электроники.

3 августа (понедельник): геомагнитное поле остается спокойным. Уровень активности не превысит двух баллов. Отличное время для активного труда и физических нагрузок для всех жителей столицы и Московской области.

4–6 августа (вторник — четверг): ожидается магнитосфера спокойная: метеозависимые люди не почувствуют никакого дискомфорта или перемен в состоянии своего здоровья, касающихся магнитных бурь.

7 августа (пятница): прогнозируется небольшое возмущение магнитосферы: индекс Кр может подняться до трех баллов. Чувствительные к переменам погоды люди могут почувствовать легкое недомогание, дневную сонливость или небольшую тяжесть в голове. Старайтесь избегать стрессов.

8–9 августа (суббота — воскресенье): геомагнитный фон стабилизируется. В целом неделю можно описать как спокойную и благоприятную.

Вечерний ритуал при геомагнитных возмущениях

Составляя этот прогноз магнитных бурь, мы заботимся о вашем комфорте, поэтому подготовили простой чек-лист для облегчения состояния.

Примите теплый душ или травяную ванну с ромашкой за час до сна.

Проветрите спальню и полностью откажитесь от гаджетов за 30 минут до отдыха.

Выпейте чашку теплого мятного чая для седативного эффекта.

Примите базовые лекарства, заранее прописанные вашим лечащим врачом.

Возможно, прогноз магнитных бурь от на основе данных ведущих геофизических центров (ИПГ Росгидромета) в течение недели претерпит изменения, ведь космическая погода бывает изменчивой. Однако даже если на неделе и случится магнитная буря, она не принесет серьезных катаклизмов, если соблюдать питьевой режим, снизить физические нагрузки и больше отдыхать.

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