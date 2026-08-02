Беби-картофель: что это, откуда тренд, польза и как вырастить самому

Беби-картофель: что это, откуда тренд, польза и как вырастить самому

Миниатюрные аккуратные клубни с нежной тонкой кожицей уже давно перестали быть экзотикой на полках супермаркетов и ресторанных меню. Этот продукт привлекает кулинаров своей эстетикой, отменным вкусом и быстрой скоростью приготовления. Одни считают его модным гастрономическим трендом, другие — маркетинговым ходом. Рассказываем, что такое беби-картофель на самом деле, в чем его польза, почему он стал таким популярным, как вырастить его на своем участке и можно ли есть беби-картофель с кожурой.

Что такое беби-картофель: новый сорт или маркетинг

У потребителей нередко возникает путаница относительно происхождения крошечных клубней. Что представляет собой беби-картофель — продукт маркетинга или интересный сорт? Эксперты однозначно отвечают: это смесь обоих факторов.

С одной стороны, селекционеры вывели специальные сорта картофеля, которые дают компактные плоды диаметром от 2 до 4 см.

С другой стороны, производители часто используют мелкую фракцию обычных урожайных сортов, собирая их на ранней стадии созревания. Мякоть таких плодов содержит меньше крахмала и отличается плотной структурой, благодаря чему она сохраняет форму при термической обработке.

С точки зрения огородника, беби-картофель представляет собой недозревшие клубни обычного картофеля. Их извлекают из почвы примерно через 60–75 дней после посадки, когда ботва еще остается зеленой, но сами клубни уже успели сформироваться. Диаметр таких картофелин обычно не превышает 3–5 см, а масса варьируется в пределах от 10 до 40 граммов.

Так что маркетологи удачно упаковали мелкий картофель, который раньше считался неформатом, в яркую привлекательную обертку и превратили его в премиальный кулинарный тренд.

Беби-картофель Фото: Shutterstock/FOTODOM

Откуда пошел тренд на миниатюрные овощи

Беби-картофель был выведен в 70-е годы XX века швейцарскими учеными по заказу японских маркетологов. Японцы выявили, что некрупные продукты, расфасованные в небольшие упаковки, покупаются быстрее обычных.

Мода на забавные мини-овощи зародилась в ресторанах высокой кухни Европы и США. Шеф-повара искали эстетичные продукты для изысканной подачи блюд, чтобы гарниры смотрелись на тарелке аккуратно и цельно. Постепенно мини-морковь, беби-кукуруза, томаты черри и крошечный картофель перекочевали из элитных ресторанов на кухни обычных кулинаров-любителей.

Современный ритм жизни диктует свои правила: люди стремятся тратить минимум времени на подготовку ингредиентов. Миниатюрные овощи идеально вписываются в эту концепцию. Кроме того, тренд подхватили сторонники здорового питания, ведь цельные мелкие клубни готовятся вместе с оболочкой, сохраняя максимум ценных микроэлементов и витаминов. Сегодня миниатюрные сорта овощей уже стали привычными в гипермаркетах.

Польза и вред маленьких клубней: витамины и минералы

Молодые мелкие клубни содержат богатый спектр питательных веществ. В их составе присутствуют витамины группы B, аскорбиновая кислота, калий, магний и фосфор. В отличие от старых зрелых корнеплодов, в молодых картофелинах содержится значительно меньше простых сахаров и крахмала, что делает их прекрасным выбором для диетического рациона.

Калий помогает поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы и выводит избыточную жидкость из организма. Однако важно помнить и о возможной опасности. Если миниатюрные плоды долго лежали на ярком солнце, в них начинает активно вырабатываться соланин — ядовитое органическое соединение. Позеленевшие плоды употреблять в пищу категорически запрещено.

Что такое беби-картофель Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как вырастить беби-картофель на своем участке (без перекопки)

Многие дачники уверены, что получение обильного урожая мелких клубней требует колоссальных трудозатрат. Так как вырастить беби-картофель с минимальными физическими усилиями? Существует несколько способов.

Традиционный вариант. Высаживайте картофель как обычно, но собирайте урожай раньше обычного — через 60–75 дней после посадки, когда ботва еще зеленая. Главная задача — обеспечить обильный полив для сочности клубней и не допустить их позеленения на свету.

Другой метод заключается в использовании загущенной посадки: когда кустам не хватает пространства для формирования гигантских плодов, они завязывают множество мелких и ровных картофелин.

Выращивание картофеля без перекопки (под соломой)

Для упрощения работы садоводы используют прогрессивные методы. Выращивание картофеля без перекопки земли позволяет сохранить почвенную микрофлору и избавляет от тяжелого труда. Суть метода заключается в раскладывании клубней по поверхности почвы и засыпании их толстым слоем соломы или скошенной травы.

Уложите клубни прямо на поверхность почвы или на дерн.

Укройте их слоем соломы или сена толщиной не менее 30 см. Мульча должна быть достаточно толстой, чтобы свет не добирался до клубней — иначе они позеленеют и станут горькими.

Дождитесь урожая. Мульча сохраняет влагу, подавляет сорняки и защищает клубни от перегрева.

При этом выращивание картофеля без перекопки грунта обеспечивает растениям постоянную влажность и отличное питание. По мере роста кустов лишь подсыпается новая мульча.

Можно ли есть беби-картофель с кожурой

Один из самых частых вопросов на кулинарных форумах касается правильной очистки продукта. Можно ли есть беби-картофель с кожурой? Да! Тонкую кожуру молоденьких плодов срезать не нужно. В ней сосредоточена львиная доля клетчатки, калия и антиоксидантов.

Достаточно тщательно промыть клубни жесткой кухонной щеткой или губкой под проточной водой. Тонкая оболочка при запекании превращается в аппетитную хрустящую корочку, надежно удерживающую внутри нежную и сочную мякоть.

Лайфхаки по приготовлению и 2 рецепта

Главный лайфхак при работе с мини-картофелем — перед обжариванием или запеканием отварить его в подсоленной воде всего 5–7 минут. Это обеспечит идеальную прожарку внутри и предотвратит подгорание снаружи. В кулинарных книгах можно найти разнообразные рецепты с беби-картофелем. Поделимся парочкой.

Первый классический вариант — пряный беби-картофель в духовке с травами. Промытые клубни отваривают 5 минут, обсушивают, смешивают с оливковым маслом, измельченным чесноком, сушеным розмарином, солью и перечной смесью. Запекают при температуре 200 °C около 25 минут до золотистого цвета.

Второй популярный вариант — ароматный беби-картофель в духовке под сырной корочкой. Подготовленные мелкие клубни слегка раздавливают стаканом на противне, чтобы они стали плоскими, сбрызгивают маслом, посыпают натертым пармезаном и паприкой. Отправляют в разогретый духовой шкаф на 20 минут. Блюдо получается с невероятным сливочным ароматом и золотистой корочкой.

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