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02 августа 2026 в 14:57

Как отметили день ВДВ в Москве: яркие кадры праздника крылатой пехоты

Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
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В Москве 2 августа состоялись основные мероприятия, посвященные 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск. В столице прошли торжественные церемонии, концерты, выставки, исторические реконструкции и тематические программы.

Накануне, 1 августа, в Хорошевском районе Москвы цветы возложили к памятнику легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову. Как сообщили в Минобороны, в церемонии приняли участие офицеры командования ВДВ, действующие военнослужащие, ветераны войск, представители общественных объединений и воспитанники военно-патриотических клубов. Торжественная часть завершилась маршем почетного караула Преображенского полка.

Главные мероприятия прошли на Красной площади. В этот раз программа приурочена сразу к трем памятным датам — Ильину дню, 420-летию Ильинского набата и 96-й годовщине образования ВДВ. В 11:00 от храма пророка Илии начался крестный ход, который завершился на Красной площади, где состоялся праздничный молебен. Затем на площади прошли выступления сводного военного оркестра ВДВ и показ роты почетного караула курсантов.

В Парке Горького празднование прошло на площадке «Музеона». На сцене Nova прошла семейная программа, посвященная Дню ВДВ. Гости приняли участие в «Змей-фестивале», где могли сделать собственных воздушных змеев и запустить их в небо, а также проверить знания в тематическом квизе.

В парке «Патриот» прошла военно-тактическая постановка, посвященная действиям разведывательно-диверсионных подразделений. На зрительских трибунах у Музейной площадки №1 посетителям показали реконструкцию операции в тылу условного противника: по сценарию разведгруппа организовала засаду на колонну и попыталась захватить важную цель. В постановке были задействованы бронетехника, квадроциклы и мотоциклы, а реалистичность происходящего создавали пиротехнические эффекты с имитацией взрывов и артиллерийских ударов.

Запоминающиеся кадры с мероприятия — в галерее NEWS.ru.

Участники парада десантников на Красной площади в Москве в честь празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Участники парада десантников на Красной площади в Москве в честь празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Участники парада десантников на Красной площади в Москве в честь празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Участники парада десантников на Красной площади в Москве в честь празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Выступление десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Парад десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Парад десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Парад десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Парад десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Парад десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Парад десантников на Красной площади в Москве в честь торжеств, посвященных празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии на Лобном месте на Красной площади во время празднования в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Празднование в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Празднование в центре Москвы Ильина дня, 420-летия Ильинского набата и 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории Парка Горького в Москве
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории Парка Горького в Москве
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории Парка Горького в Москве
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории Парка Горького в Москве
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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