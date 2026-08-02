День ВДВ: история, традиции и как отмечают в России

Ежегодно в России с особым размахом отмечается праздник, который объединяет не только военнослужащих и ветеранов, но и всех, кто гордится элитными войсками. В 2026 году 2 августа выпадает на воскресенье. Мы расскажем, когда отмечают День ВДВ, почему именно в этот момент празднуют, какие обычаи связаны с этим днем в Москве и других городах России.

Какого числа отмечают День ВДВ и почему именно в этот день?

Почему именно в это время? День ВДВ в 2026 году, как и всегда, отмечается 2 августа. Эта дата выбрана неслучайно — именно в этот день в 1930 году произошло событие, ставшее отправной точкой в истории Воздушно-десантных войск. Во время учений Московского военного округа под Воронежем впервые в СССР была осуществлена высадка десанта с парашютами. Группа из 12 бойцов под руководством Леонида Минова успешно приземлилась с бомбардировщика ТБ-3, доказав эффективность такого метода ведения боевых действий.

После этого эксперимента началось активное формирование частей ВДВ. В 1931 году была создана первая авиадесантная бригада, а к 1933-му на счету ВВС было 29 подобных подразделений. Однако долгое время десантники не были отдельным видом войск — сначала они подчинялись ВВС, а с 1946 года перешли под управление Сухопутных войск. В 1991 году Воздушно-десантные войска получили полную независимость.

В 2006 году соответствующий документ был подписан главой государства Владимиром Путиным. С тех пор 2 августа стало не просто днем памяти первых десантников, но и официальным праздником, посвященным всем, кто служил или продолжает служить в этих элитных войсках.

День ВДВ в 2026 году: дата, история и традиции праздника Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главные обычаи: купание в фонтанах и другие ритуалы десантников

Традиции Дня ВДВ известны далеко за пределами военной среды. Пожалуй, самая знаменитая из них — традиция купания в фонтанах, которая уже стала визитной карточкой праздника. Откуда пошел этот обычай, точно не известно, объяснений несколько.

Существует мнение, что это связано с Ильиным днем, который также отмечается 2 августа. Илья-пророк считается покровителем десантников, поэтому в старину было принято умываться родниковой водой в этот день. Со временем обычай трансформировался, и десантники стали окунаться в водоемы, а в городских условиях для этого идеально подошли фонтаны. По другой точке зрения, десантники таким образом демонстрируют свою смелость. Согласно народным поверьям, после Ильина дня нельзя заходить в водоемы — можно заболеть или даже стать жертвой водяных. Десантники же, прыгая в фонтаны, показывают, что не боятся ни суеверий, ни опасностей.

Существует и более романтичное объяснение: вода отражает небо, и, погружаясь в воду, они символически возвращаются в свою стихию.

Впрочем, в последние годы десантники все чаще отказываются от этой немного хулиганской традиции. Это происходит благодаря изменению культуры празднования, усилению контроля со стороны полиции, профилактике ветеранских организаций и регулярному отключению городских фонтанов в День ВДВ.

Еще одна неотъемлемая традиция Дня ВДВ — арбузы. Считается, что обычай пришел из Афганистана, где советские десантники отмечали праздник, угощаясь сочными плодами. Кроме того, именно в августе созревают арбузы, поэтому они стали естественным атрибутом праздника.

Помимо этого, в праздник военнослужащие носят тельняшки и береты цвета неба, участвуют в автопробегах с флагами, приносят цветы к памятным местам, посвященным тем, кто отдал жизнь за Родину, демонстрируют боевые навыки.

Главные обычаи: купание в фонтанах и другие ритуалы десантников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как проходит празднование Дня ВДВ в Москве и других городах?

В столице традиционно празднование начинается с возложения цветов к мемориалам воинам-десантникам. Одним из главных мест сбора становится сквер имени легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова — того, кого сами десантники с любовью называют «дядей Васей». Затем праздник перемещается на ВДНХ, где разворачивается масштабная программа: там можно попробовать еду, приготовленную в полевых условиях, солдаты демонстрируют свое мастерство в рукопашной схватке и других дисциплинах. На территории парка Горького организуют показательные выступления.

В Санкт-Петербурге центральными площадками становятся Марсово поле и Серафимовское кладбище, где проводятся памятные мероприятия. А в сквере имени Василия Маргелова традиционно собираются бывшие и действующие военнослужащие, чтобы почтить память героев.

В других городах России проводятся спортивные соревнования, а для детей организуют интерактивные площадки, где можно познакомиться с историей ВДВ.

Развитие ВДВ: от СССР до современной России

После своего основания в 1930-х годах ВДВ прошли славный боевой путь. Особую роль войска сыграли в Великой Отечественной войне. Военнослужащие вели разведку, совершали диверсии и участвовали в масштабных военных действиях. Именно в этот период сформировался особый дух войск — смелость, решительность и готовность выполнить приказ любой ценой. В послевоенное время ВДВ продолжали совершенствоваться. Под руководством генерал-лейтенанта Василия Маргелова (1954–1979) десантники получили новое оснащение, включая боевые машины десанта (БМД), и разработали уникальные тактики ведения боя. Именно Маргелов ввел знаменитую тельняшку с голубыми полосами как часть формы десантника.

Как проходит празднование Дня ВДВ в Москве и других городах? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные ВДВ — это высокомобильные войска, оснащенные передовой техникой. Они участвовали во всех значимых конфликтах последних десятилетий, включая операции в Афганистане, на Кавказе и в Сирии. Сегодня в составе ВДВ есть дивизии, бригады и специальные подразделения, способные действовать в любой местности.

Почему десантников называют «войсками дяди Васи»? Именно Василий Маргелов ввел жесткие стандарты подготовки, за что его одновременно уважали и побаивались. Именно при нем появились знаменитые девизы ВДВ: «Никто, кроме нас!» и «Я — десантник, а значит, лучше всех».

Как проходит празднование Дня ВДВ за рубежом?

Русскоязычные диаспоры по всему миру также отмечают этот праздник. В государствах, которые относятся к СНГ, особенно в Белоруссии и Казахстане, проводятся праздничные мероприятия. В Европе и США бывшие десантники устраивают частные встречи, где вспоминают службу и чтят традиции.

В последнее время набирают популярность онлайн-события — трансляции концертов, виртуальные экскурсии по музеям ВДВ и телемосты между городами.

Для многих служивших в ВДВ это не просто род войск, а особая жизненная философия. Десантники гордятся своей историей, традициями и особым братством, которое сохраняется на всю жизнь. День ВДВ в 2026 году — это не просто профессиональный праздник, а важная дата, объединяющая несколько поколений десантников. Независимо от того, служили вы в десантных войсках или просто уважаете их вклад в безопасность страны, День ВДВ — отличный повод выразить благодарность тем, кто всегда готов первым прийти на помощь и выполнить задачу любой сложности.

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