Общественник рассказал о мошеннических уловках для мам в декрете

Мошенники под видом работодателей обманывают женщин в декрете, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, эта категория граждан часто становится мишенью злоумышленников.

В интернете и соцсетях пестрят объявления: «Ищу мамочек в декрете» — и обещают легкую подработку с хорошим доходом. Но за этой заманчивой картинкой почти всегда стоит мошенническая схема. Злоумышленники целенаправленно выбирают женщин в декрете, потому что знают: они эмоционально уязвимы, ограничены в общении, находятся в поиске дополнительного дохода и часто готовы довериться красивым обещаниям. Именно эта категория граждан становится одной из главных мишеней для интернет-аферистов. Вас могут пригласить в чат, где представители «кадрового агентства» попросят оплатить доступ к базе вакансий или вступительный взнос. Заплатив, вы получите либо оскорбительное сообщение, либо окажетесь в списке «клиентов», ― сказал Иванов.

Еще одна излюбленная схема мошенников — фишинговые ссылки на «подтверждение оплаты», переход по которым дает доступ к банковским данным. Есть и более сложные схемы, когда злоумышленники под видом работодателей или сотрудников банка требуют сообщить коды подтверждения или перевести деньги на безопасный счет, уточнил собеседник.

Самое главное правило, которое стоит запомнить: если для трудоустройства с вас требуют деньги — это стопроцентное мошенничество. Не ведитесь на объявления, где обещают высокую зарплату за простую работу. Не переходите по подозрительным ссылкам из мессенджеров. Не передавайте личные данные и коды из СМС. Проверяйте информацию: настоящие работодатели имеют официальные сайты и реквизиты, а не только аккаунты в соцсетях. Помните: за легкими деньгами часто стоит не только потеря ваших сбережений, но и ваше душевное спокойствие. Молодые мамы сейчас и так в зоне риска, и я призываю вас быть особенно внимательными. В случае малейших сомнений в честности работодателя — прекращайте общение. Сохраняйте переписку, делайте скриншоты и обращайтесь в полицию, ― резюмировал Иванов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники обещают содействие в оформлении вида на жительство. По его словам, схема направлена на получение кода из СМС, который позволяет открыть доступ к «Госуслугам» жертвы.