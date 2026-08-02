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02 августа 2026 в 13:27

Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию имени Кеосаяна

Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Охранник, предотвративший пронос взрывного устройства в ресторан на Кудринской площади в Москве и погибший при взрыве, будет посмертно награжден премией имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале на платформе МАКС. Размер премии составляет 1 млн рублей.

Охраннику, который вчера погиб в московском ресторане и не дал пронести взрывное устройство на Кудринской, мы передаем премию Тиграна, — сообщила Симоньян.

Премия имени Тиграна Кеосаяна была учреждена после истории воспитательниц из Бугуруслана. Женщины, рискуя жизнью, защитили детей от вооруженного мужчины.

Ранее ветеран группы «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, что женщина, пытавшаяся пронести самодельное взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади, могла не знать о содержимом коробки. Эксперт отметил, что подобные схемы уже встречались: ей могли пообещать хорошие деньги за доставку, сообщив, что она должна просто передать коробку на юбилее.

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