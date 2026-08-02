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02 августа 2026 в 13:55

Подростки на каршеринге устроили ДТП и сбежали с места аварии

Подростки на каршеринге устроили массовое ДТП в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Группа подростков на арендованном автомобиле протаранила припаркованные машины и сбежала с места происшествия, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Водитель седана Chery службы каршеринга не справился с управлением на высокой скорости и не смог вписаться в поворот.

В результате опасного маневра нарушитель нанес серьезные повреждения кроссоверу LiXiang и микроавтобусу Hyundai. От мощного удара значительно пострадал и сам автомобиль каршеринга. По словам очевидцев, сразу после столкновения из салона поврежденной машины выбежали несовершеннолетние и спешно скрылись в неизвестном направлении.

До этого на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием самосвала. Грузовик опрокинулся, снес отбойник и потерял часть перевозимого мусора. Авария произошла на Кантемировской улице при движении в сторону Варшавского шоссе. Из-за происшествия было временно приостановлено движение на обеих полосах.

Ранее в Кемерово 17-летний водитель мотоцикла погиб в результате ДТП. Авария произошла утром 1 августа на улице Радищева. По предварительным данным, юноша ехал по тротуару, не справился с управлением и врезался в дерево, мотоцикл отбросило в столб.

Москва
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