Популярный оператор каршеринга захотел подключиться к обсуждению биометрии «Делимобиль» попросил включить его в обсуждение биометрии для каршеринга в РФ

Оператор каршеринга «Делимобиль» обратился в российское правительство с просьбой подключить его к обсуждению верификации пользователей через биометрию и госсистемы, передает «Коммерсант». Власти готовятся внедрить такую систему для борьбы с подменами личности при управлении машиной.

Внедрение системы верификации пользователей каршеринга через Единую биометрическую систему записано в плане реализации президентской стратегии повышения безопасности движения. Документ в мае 2026 года утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пилотный проект предполагает подключение каршеринговых операторов к системам, которые используют биометрические данные, таким как «Госуслуги». Однако гендиректор «Делимобиля» Винченцо Трани считает, что прямая авторизация через портал будет более понятной пользователям и операторам.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что установление федеральных требований к каршерингу имеет смысл, поскольку это относительно новый вид транспорта, который нуждается в регулировании. Так он отреагировал на идею включить каршеринг в новый закон Минтранса «О транспортной политике в РФ».