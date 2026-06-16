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16 июня 2026 в 08:34

Популярный оператор каршеринга захотел подключиться к обсуждению биометрии

«Делимобиль» попросил включить его в обсуждение биометрии для каршеринга в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Оператор каршеринга «Делимобиль» обратился в российское правительство с просьбой подключить его к обсуждению верификации пользователей через биометрию и госсистемы, передает «Коммерсант». Власти готовятся внедрить такую систему для борьбы с подменами личности при управлении машиной.

Внедрение системы верификации пользователей каршеринга через Единую биометрическую систему записано в плане реализации президентской стратегии повышения безопасности движения. Документ в мае 2026 года утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пилотный проект предполагает подключение каршеринговых операторов к системам, которые используют биометрические данные, таким как «Госуслуги». Однако гендиректор «Делимобиля» Винченцо Трани считает, что прямая авторизация через портал будет более понятной пользователям и операторам.

Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что установление федеральных требований к каршерингу имеет смысл, поскольку это относительно новый вид транспорта, который нуждается в регулировании. Так он отреагировал на идею включить каршеринг в новый закон Минтранса «О транспортной политике в РФ».

Общество
Россия
каршеринг
биометрия
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Популярный оператор каршеринга захотел подключиться к обсуждению биометрии
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