Подросток без прав погиб после аварии на мотоцикле в Кемерово

Подросток без прав погиб после аварии на мотоцикле в Кемерово В Кемерово 17-летний мотоциклист без прав погиб после столкновения с деревом

В Кемерово 17-летний водитель кроссового мотоцикла погиб в результате ДТП, сообщает ГУ МВД России по Кузбассу в МАКСе. Авария произошла утром 1 августа на улице Радищева. По предварительным данным, юноша ехал по тротуару, не справился с управлением и врезался в дерево. После удара мотоцикл отбросило в столб.

Не справился с управлением и врезался в дерево, а затем в опору освещения с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате аварии несовершеннолетний водитель скончался на месте, — отмечается в сообщении.

В результате полученных травм водитель скончался. Его 24-летнего пассажира доставили в больницу, информация о его состоянии не уточняется. В полиции отметили, что погибший не имел водительских прав. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее автомобиль каршеринга под управлением подростка упал в реку на Филевской набережной в Москве. ДТП произошло на Крылатской улице в районе дома № 2. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение допустимой скорости движения.