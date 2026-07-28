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28 июля 2026 в 14:18

В Кемерово планируют открыть новый экопарк на берегу Искитимки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Кемерово в ближайшее время планируют открыть новый экопарк на берегу реки Искитимка, пишет «Ciбдепо». По данным издания, губернатор Кузбасса Илья Середюк пообещал жителям завершить все работы до конца 2026 года. Глава области также выразил желание, чтобы результаты благоустройства представили этим летом.

По данным издания, не исключено, что работы закончат уже в августе. Уточняется, что недавно объект посетил губернатор — он лично проверил ход работ и поручил мэру Дмитрию Анисимову проконтролировать расчистку русла реки.

Ранее в Москве завершили реабилитацию Верхнего Люблинского пруда. Площадь территории составила 3,7 гектара. В ходе работ извлекли иловые отложения, дно спрофилировали с отсыпкой песком. Береговую полосу полностью восстановили: демонтировали старое железобетонное оформление и установили новые участки берегоукрепления. Также на территории обустроили три зоны биоплато.

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